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Уральский стендап
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Уральский стендап

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап-шоу от уральских комиков в Екатеринбурге

Приглашаем вас на захватывающее стендап-шоу, где выступят опытные комики из Урала! Это уникальная возможность насладиться актуальным и остроумным юмором в первом стендап-клубе Екатеринбурга.

Что вас ждет?

На сцене выступят лучшие комики, которые поднимут настроение и заставят вас смеяться до слез. Каждый из них привнесет свой уникальный стиль и взгляд на жизнь, что сделает вечер незабываемым.

Важно знать

Двери клуба открываются за полчаса до начала шоу. Мы настоятельно рекомендуем приходить заранее. Это позволит вам спокойно занять свои места и заказать напитки или легкие закуски. Обратите внимание, что после начала шоу бар прекращает свою работу, поэтому не упустите возможность насладиться угощениями!

Где и когда

Шоу пройдет в уютной атмосфере стендап-клуба в Екатеринбурге. Дата и время мероприятия можно уточнить на официальном сайте клуба.

Не пропустите!

Стендап-шоу – это не просто развлечение, это возможность стать частью особой атмосферы, где юмор объединяет зрителей. Билеты можно приобрести заранее, чтобы гарантировать себе место на этом веселом вечере. Ждем вас!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 9 августа
Standup Spot Екатеринбург, Вайнера, 10, ТЦ «Успенский», 5 этаж
18:00 от 300 ₽
Екатеринбург, 16 августа
Standup Spot Екатеринбург, Вайнера, 10, ТЦ «Успенский», 5 этаж
18:00 от 300 ₽
Екатеринбург, 23 августа
Standup Spot Екатеринбург, Вайнера, 10, ТЦ «Успенский», 5 этаж
18:00 от 300 ₽
Екатеринбург, 30 августа
Standup Spot Екатеринбург, Вайнера, 10, ТЦ «Успенский», 5 этаж
18:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

Стендап. Большая проверка
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