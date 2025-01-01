Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Уральский русский оркестр
Киноафиша Уральский русский оркестр

Уральский русский оркестр

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт Уральского государственного русского оркестра

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие! Уральский государственный русский оркестр, под управлением талантливого дирижера, представит концерт, который обещает стать настоящим праздником для любителей классической музыки.

Программа концерта

В программе вечера — произведения известных композиторов, таких как Чайковский, Мусоргский и Глинка. Зрители смогут насладиться как классическими шедеврами, так и менее известными, но не менее захватывающими произведениями.

Интересные факты

  • Уральский государственный русский оркестр был основан в 1936 году и с тех пор зарекомендовал себя как один из ведущих оркестров России.
  • Оркестр активно участвует в международных фестивалях и гастролирует как по России, так и за ее пределами.
  • Каждый концерт оркестра — это не только исполнение музыки, но и театральное представление, где музыка и визуальные эффекты создают уникальную атмосферу.

Не упустите возможность!

Концерт Уральского государственного русского оркестра — это шанс погрузиться в мир музыки и получить незабываемые впечатления. Позаботьтесь о билетах заранее, чтобы не пропустить это великолепное событие.

До встречи на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 11 октября
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
20:00 от 400 ₽

В ближайшие дни

Stand Up по-женски
16+
Юмор
Stand Up по-женски
9 августа в 18:30 Руки вверх!
от 1000 ₽
Моцарт. Реквием
0+
Классическая музыка
Моцарт. Реквием
27 января в 19:00 Свердловская филармония
от 1000 ₽
Стендап в Баре!
18+
Юмор
Стендап в Баре!
17 октября в 22:00 Standup Bar
от 400 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше