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Уральский народный хор. Под веткой душистой сирени
Киноафиша Уральский народный хор. Под веткой душистой сирени

Уральский народный хор. Под веткой душистой сирени

16+
Возраст 16+

О концерте

Очарование уральской глубинки на сцене центра искусства им. Родыгина

Уральский государственный академический русский народный хор под руководством Николая Зайцева представляет новую концертную программу, которая перенесет зрителей в поэтический мир уральской деревни. Каждая песня здесь — это признание в любви, каждый танец — праздник весны, а каждое слово исходит от чистого сердца.

В программе прозвучат редкие и любимые народом песни, собранные с любовью по сёлам и деревням Урала. Зрители смогут насладиться разнообразием музыкального репертуара: от задорных частушек до лирических песен о любви, разлуке и надежде, а также трогательных романсов.

Традиции на сцене

Хор, танцевальная группа и народный оркестр не просто исполнители, а создатели живых картин традиционного уклада. На сцене оживут девичьи посиделки, свадебные обряды и весенние гулянья, воссоздающие атмосферу настоящего уральского праздника.

Не упустите шанс стать частью этого уникального события и почувствовать душу Урала.

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В других городах
Март
8 марта понедельник
17:00
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
от 800 ₽

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