Уральский народный хор. Под веткой душистой сирени

Очарование уральской глубинки на сцене центра искусства им. Родыгина

Уральский государственный академический русский народный хор под руководством Николая Зайцева представляет новую концертную программу, которая перенесет зрителей в поэтический мир уральской деревни. Каждая песня здесь — это признание в любви, каждый танец — праздник весны, а каждое слово исходит от чистого сердца.

В программе прозвучат редкие и любимые народом песни, собранные с любовью по сёлам и деревням Урала. Зрители смогут насладиться разнообразием музыкального репертуара: от задорных частушек до лирических песен о любви, разлуке и надежде, а также трогательных романсов.

Традиции на сцене

Хор, танцевальная группа и народный оркестр не просто исполнители, а создатели живых картин традиционного уклада. На сцене оживут девичьи посиделки, свадебные обряды и весенние гулянья, воссоздающие атмосферу настоящего уральского праздника.

Не упустите шанс стать частью этого уникального события и почувствовать душу Урала.