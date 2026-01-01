Оповещения от Киноафиши
Уральский государственный духовой оркестр. Pop&Disco
12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+

О концерте

Праздничная концертная программа «Pop&Disco» от Уральского государственного духового оркестра

Накануне нежного весеннего праздника 8 Марта самый жизнерадостный оркестр нашей планеты – Уральский государственный духовой оркестр «УралБэнд» под руководством Александра Павлова приглашает на праздничную концертную программу «Pop&Disco», которая состоится 5 марта в 19:00 в Культурном центре «Урал».

В этот вечер сцена наполнится любимыми мелодиями, объединяющими поколения. В программе концерта – песни и композиции из репертуара таких легенд, как ABBA, Boney M, Earth, Wind & Fire, The Beatles, а также советские и российские хиты, которые стали по-настоящему народными: «Полет на дельтаплане», «100 часов счастья», «Льется музыка» и многие другие.

На сцене выступят солисты оркестра – Араксия Агаджанян, Юлия Михайлова и лучезарный маэстро Александр Павлов. Концерт «Pop&Disco» – это музыка радости, танца и весны, что делает его идеальным подарком для прекрасной половины человечества.

Приходите встречать весну красиво!

Купить билет на концерт Уральский государственный духовой оркестр. Pop&Disco

Март
5 марта четверг
19:00
Центр культуры «Урал» Екатеринбург, Студенческая, 3
от 1000 ₽

