Уральские пельмени. Новогоднее

Новогоднее шоу «Уральских Пельменей» в Москве

В Концертном зале «Москва» состоится праздничный концерт известной комедийной группы «Уральские Пельмени». Это событие обязательно порадует всех поклонников весёлых новогодних представлений!

Программа концерта

В программе выступления зрителей ждут годные миниатюры на тему Нового года и новые истории о любимых героях. «Уральские Пельмени» известны своим тёплым семейным юмором, который сделает вечер по-настоящему уютным.

Участники концерта

На сцене выступят ведущие артисты группы: Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Максим Ярица, Сергей Калугин, Данила Пятков, Ксения Корнева и Илана. Каждому из них удаётся привнести что-то уникальное в выступления, и зрители смогут насладиться разнообразием их талантов.

Почему стоит посетить

Это мероприятие станет отличной возможностью для всей семьи весело провести время. Если вы цените неповторимый юмор группы и хотите зарядиться новогодним настроением, не упустите шанс стать частью этого праздника!