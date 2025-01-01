Уральские пельмени. Новогоднее шоу

Новогодний концерт «Уральских пельменей» в Челябинске

В МТС Live Холл Челябинск выступят артисты «Уральских пельменей». Зрителей ждет праздничный концерт, где они услышат миниатюры про Новый год, ранее не выходившие в эфир, и новые сюжеты о любимых героях. В шоу примут участие знаменитые участники: Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Максим Ярица, Сергей Калугин, Данила Пятков, Ксения Корнева и Илана.

Концерт «Новогоднее» станет отличной возможностью насладиться тёплым семейным юмором и погрузиться в правильное настроение зимнего праздника. Это идеальная программа для тех, кто ценит традиционные новогодние развлечения и хочет провести время в компании любимых артистов.

Каждая семья имеет свои новогодние традиции, но у поклонников Шоу «Уральские пельмени» есть одна общая: перед Новым годом обязательно сходить на праздничный концерт! Это праздник, который хочется подарить себе и своим близким.

Не упустите шанс купить билеты на новогоднее шоу «Уральских пельменей» в Челябинске на Ticketland.