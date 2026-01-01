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Уральские пельмени. Лучшее
Киноафиша Уральские пельмени. Лучшее

Уральские пельмени. Лучшее

6+
Возраст 6+

О концерте

«Уральские Пельмени» в Омской филармонии

Не пропустите концерт группы «Уральские Пельмени» в Омской филармонии! Артисты вновь собираются, чтобы порадовать зрителей свежими номерами, весёлыми интерактивами и новыми сюжетами.

В программе представлено продолжение историй о любимых героях, а также эксклюзивные номера, которых вы не увидите на телеканале СТС. Готовьтесь к более чем двум часам непрекращающегося смеха и взрывного юмора от команды настоящих мастеров комедии.

На сцене выступят: Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Максим Ярица, Сергей Калугин, Данила Пятков, Ксения Корнева и Илана. Концерт станет отличным вариантом для всех любителей юмора и преданных поклонников «Уральских Пельменей»!

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В других городах
Октябрь
20 октября вторник
19:00
Концертный зал Омской филармонии Омск, Ленина, 27а
от 3000 ₽

Фотографии

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