Уральские пельмени. Лучшее

«Уральские Пельмени» в Омской филармонии

Не пропустите концерт группы «Уральские Пельмени» в Омской филармонии! Артисты вновь собираются, чтобы порадовать зрителей свежими номерами, весёлыми интерактивами и новыми сюжетами.

В программе представлено продолжение историй о любимых героях, а также эксклюзивные номера, которых вы не увидите на телеканале СТС. Готовьтесь к более чем двум часам непрекращающегося смеха и взрывного юмора от команды настоящих мастеров комедии.

На сцене выступят: Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Максим Ярица, Сергей Калугин, Данила Пятков, Ксения Корнева и Илана. Концерт станет отличным вариантом для всех любителей юмора и преданных поклонников «Уральских Пельменей»!