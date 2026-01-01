Уральские Пельмени. Лучшее

Оповещения от Киноафиши
6+
Возраст 6+

О концерте

Гастрольный концерт группы «Уральские Пельмени» в Красноярске

Артисты группы «Уральские Пельмени» снова готовы порадовать зрителей! В новом гастрольном туре они представят программу «Лучшее», в которой зрители увидят свежие номера, ещё не показанные на телевидении.

В рамках концертов ожидаются веселые интерактивные выступления, эксклюзивные сценки и продолжение любимых историй о знакомых героях. За два с половиной часа выступлений зрители смогут насладиться уникальной атмосферой и, конечно, хорошим юмором.

На сцене зрителей будут радовать такие артисты, как Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Максим Ярица, Сергей Калугин, Данила Пятков, Ксения Корнева и Илана. Это отличная возможность увидеть любимых комиков вживую!

Приходите на концерт, и вы получите массу удовольствия и хорошего настроения!

Октябрь
17 октября суббота
19:30
Гранд-холл Сибирь Красноярск, Авиаторов, 19 стр 2
от 2500 ₽

