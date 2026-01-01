Уральские Пельмени. Лучшее

Шоу «Уральские Пельмени» в Уфе

В Уфе, в Дворце борьбы, состоится выступление комедийной группы «Уральские Пельмени». Зрителей ждёт новая программа под названием «Лучшее», которая порадует свежими номерами, ещё не попавшими в телеэфир.

Что предложит новая программа?

Артисты подготовили весёлые интерактивы, эксклюзивные сюжеты, которые не покажут на СТС, а также продолжение историй о любимых героях. Программа продлится более двух часов и будет наполнена смехом и атмосферой живых выступлений.

Состав выступающих

На сцене появятся: Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Максим Ярица, Сергей Калугин, Данила Пятков, Ксения Корнева и Илана.

Почему стоит посетить?

Шоу обещает стать настоящим праздником для поклонников юмора и любителей комедийных выступлений. Не упустите возможность стать частью этого весёлого события!