Уральские пельмени. Лучшее
6+
Возраст 6+

О концерте

Уральские Пельмени: концерт «Лучшее» в Нижнем Новгороде

В МТС Live Холл Нижний Новгород снова приезжают артисты знаменитого юмористического шоу «Уральские Пельмени». Зрителей ждут новые номера, веселые интерактивы и эксклюзивные сюжеты, которые не покажут на СТС.

Концерты, продолжающие истории о любимых героях, обещают более двух часов смеха и незабываемой атмосферы живых выступлений. В программе — свежие номера, этим летом представленные впервые, и уникальные моменты, которые восторгуют даже самых искушенных зрителей.

На сцене выступят: Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Максим Ярица, Сергей Калугин, Данила Пятков, Ксения Корнева и Илана. Каждый из них внесет свою изюминку в программу.

Не упустите возможность посетить шоу «Лучшее» от «Уральских Пельменей» в Нижнем Новгороде. Билеты можно приобрести на Ticketland.

Март
14 марта суббота
19:30
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
от 4500 ₽
15 марта воскресенье
19:30
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
от 4500 ₽

Уральские пельмени. Лучшее Уральские пельмени. Лучшее Уральские пельмени. Лучшее Уральские пельмени. Лучшее Уральские пельмени. Лучшее Уральские пельмени. Лучшее Уральские пельмени. Лучшее

