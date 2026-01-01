Оповещения от Киноафиши
Уральские пельмени. Лучшее
Уральские пельмени. Лучшее

6+
Возраст 6+

О концерте

Лучшее от уральских пельменей. Шоу в Самаре

Артисты гастролирующей команды «Уральские пельмени» представят свою новую программу «Лучшее» в Самаре. Зрители смогут насладиться свежими номерами, которые еще не транслировались в телеэфире, а также увлекательными интерактивами и новыми сюжетами.

Это шоу станет продолжением историй о любимых героях, что добавит особую атмосферу в выступления. За кулисами будет работать талантливый состав: Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Максим Ярица, Сергей Калугин, Данила Пятков, Ксения Корнева и Илана.

Если вы любите юмор и живые выступления, это шоу точно придется вам по вкусу. Ожидайте яркие эмоции и множество позитивных впечатлений!

Март
11 марта среда
19:30
Универсальный комплекс «МТЛ Арена» Самара, Советской Армии, 253а
от 2500 ₽

