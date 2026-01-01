Уральские Пельмени. Кажется, ЗОЖ начинается

Концерт группы «Уральские Пельмени» в Дворце молодёжи

В Дворце молодёжи состоится концерт группы «Уральские Пельмени», который обещает стать настоящим праздником для любителей юмора и хорошей музыки. В программе — смешные номера обо всём на свете, добрый и семейный юмор, а также любимые песни.

Забавные моменты и интерактивы

Гости концерта смогут не только насладиться выступлениями артистов, но и принять участие в интерактивах и импровизациях, что сделает вечер ещё более увлекательным. Возможность увидеть любимых артистов на сцене, а не на телеэкране, — это то, что ждёт всех зрителей.

Не пропустите!

Если вы цените живое выступление и юмористические шутки, этот концерт — идеальный выбор для вас. Приходите и зарядитесь позитивом с «Уральскими Пельменями»!