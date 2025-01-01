Меню
Ураганный джаз. Квинтет Павла Тимофеева
Киноафиша Ураганный джаз. Квинтет Павла Тимофеева

Ураганный джаз. Квинтет Павла Тимофеева

16+
Возраст 16+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Рождественский вечер с квинтетом Павла Тимофеева

Квинтет Павла Тимофеева — это команда энергичных и ярких музыкантов, которые отмечены множеством престижных наград. Их музыка гармонично соединяет неистовый драйв с глубокой лиричностью, создавая неповторимую атмосферу.

Звучание коллектива современно и актуально, однако при этом оно берёт корни в традициях джаза. За десять лет своего существования квинтет завоевал любовь публики и успешно выступает на престижных российских и международных музыкальных фестивалях.

Праздничный репертуар

На предстоящем вечере квинтет исполнит классические рождественские хиты и любимые новогодние композиции в джазовых аранжировках. Погрузитесь в праздничное настроение и насладитесь уникальной интерпретацией знакомых мелодий!

Не упустите возможность

Посетите это мероприятие, чтобы насладиться живой музыкой, которая объединяет поколения и дарит радость. Это отличный способ провести вечер в компании друзей и близких, погружаясь в атмосферу волшебства праздников.

Декабрь
4 декабря четверг
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 600 ₽

