Ураганный джаз. Квинтет Павла Тимофеева

Рождественский вечер с квинтетом Павла Тимофеева

Квинтет Павла Тимофеева — это команда энергичных и ярких музыкантов, которые отмечены множеством престижных наград. Их музыка гармонично соединяет неистовый драйв с глубокой лиричностью, создавая неповторимую атмосферу.

Звучание коллектива современно и актуально, однако при этом оно берёт корни в традициях джаза. За десять лет своего существования квинтет завоевал любовь публики и успешно выступает на престижных российских и международных музыкальных фестивалях.

Праздничный репертуар

На предстоящем вечере квинтет исполнит классические рождественские хиты и любимые новогодние композиции в джазовых аранжировках. Погрузитесь в праздничное настроение и насладитесь уникальной интерпретацией знакомых мелодий!

Не упустите возможность

Посетите это мероприятие, чтобы насладиться живой музыкой, которая объединяет поколения и дарит радость. Это отличный способ провести вечер в компании друзей и близких, погружаясь в атмосферу волшебства праздников.