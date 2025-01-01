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Упырь
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Спектакль Упырь

12+
Продолжительность 2 часа 20 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Маскарадный триллер по мотивам повести Алексея Толстого

Международный Театр Драмы и Комедии приглашает на сценическую фантазию по мотивам повести А.К. Толстого "Упырь". Это необычная постановка в жанре маскарадного триллера, где ничто не является тем, чем кажется на первый взгляд. Да и на второй — тоже.

Погружение в мир мистики

Зрителей ожидает увлекательное путешествие в мир мистики, загадочных персонажей и неожиданных сюжетных поворотов. История начинается с таинственного разговора на балу:

— Странно, что на сегодняшнем бале столько упырей!
— Упырей? Вампиров?
— Нет, именно упырей — ведь это древние славянские существа. Вот та старуха Сугробина — самый настоящий упырь, я был на её похоронах несколько лет назад…

Реальность или воображение?

Что же это — плод воображения героев или реальность, в которой живут настоящие упыри? Кто из них охотится за кровью, а кто пытается остановить мрак?

Атмосфера загадочности

Спектакль погружает зрителя в атмосферу загадочности, где старинные русские предания оживают на сцене. Диалоги, полные сарказма и интриги, игра с жанровыми рамками и неожиданная развязка делают постановку яркой и захватывающей. Зрители могут ожидать филигранную игру актеров, мощные драматические сцены и готическую эстетику, которая дополняет классический сюжет.

Мистический триллер от создателей спектакля "Вий. Ведьма. Гоголь"

Создатели спектакля "Вий. Ведьма. Гоголь" снова удивят поклонников жанра мистического триллера.

Не пропустите возможность погрузиться в загадочный мир классической литературы, наполненный таинственными существами, интригами и напряжением!

Режиссер
Владимир Глазков
В ролях
Мария Абашина
Бао Жуйсюэ
Марко Гаврилович
Владимир Глазков
Полина Грызун

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 августа
Дом актера им. Станиславского Санкт-Петербург, Невский просп., 84–86
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 23 октября
Санкт-Петербургский ДК железнодорожников Санкт-Петербург, Тамбовская, 63
19:00 от 600 ₽

Фотографии

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