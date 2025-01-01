Спектакль Упырь

Маскарадный триллер по мотивам повести Алексея Толстого

Международный Театр Драмы и Комедии приглашает на сценическую фантазию по мотивам повести А.К. Толстого "Упырь". Это необычная постановка в жанре маскарадного триллера, где ничто не является тем, чем кажется на первый взгляд. Да и на второй — тоже.

Погружение в мир мистики

Зрителей ожидает увлекательное путешествие в мир мистики, загадочных персонажей и неожиданных сюжетных поворотов. История начинается с таинственного разговора на балу:

— Странно, что на сегодняшнем бале столько упырей!

— Упырей? Вампиров?

— Нет, именно упырей — ведь это древние славянские существа. Вот та старуха Сугробина — самый настоящий упырь, я был на её похоронах несколько лет назад…

Реальность или воображение?

Что же это — плод воображения героев или реальность, в которой живут настоящие упыри? Кто из них охотится за кровью, а кто пытается остановить мрак?

Атмосфера загадочности

Спектакль погружает зрителя в атмосферу загадочности, где старинные русские предания оживают на сцене. Диалоги, полные сарказма и интриги, игра с жанровыми рамками и неожиданная развязка делают постановку яркой и захватывающей. Зрители могут ожидать филигранную игру актеров, мощные драматические сцены и готическую эстетику, которая дополняет классический сюжет.

Мистический триллер от создателей спектакля "Вий. Ведьма. Гоголь"

Создатели спектакля "Вий. Ведьма. Гоголь" снова удивят поклонников жанра мистического триллера.

Не пропустите возможность погрузиться в загадочный мир классической литературы, наполненный таинственными существами, интригами и напряжением!