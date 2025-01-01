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Упырь. История одного происшествия
Билеты от 800₽
Киноафиша Упырь. История одного происшествия

Спектакль Упырь. История одного происшествия

12+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Упырь. История одного происшествия» по А. Толстому

Спектакль «Упырь. История одного происшествия» создан при поддержке гранта Департамента культуры города Москвы в рамках проекта «Открытая сцена». Эта постановка основана на повести известного русского писателя Алексея Толстого.

Непостижимая история

В спектакле ловко переплетаются элементы детектива, ужаса и мистики. Зрители смогут окунуться в атмосферу готической литературы, ощутить напряжение и страх, которые испытывают герои. Постановка задает важный вопрос: правда ли все происходящее или это лишь игра воспаленного воображения?

Уникальная возможность

«Упырь. История одного происшествия» предлагает редкую возможность познакомиться с творчеством Алексея Константиновича Толстого. Это шанс взглянуть на классику отечественной литературы под новым углом и, конечно же, насладиться невероятным финалом спектакля.

Интересные факты

  • Алексей Толстой — один из самых значительных писателей XX века, чьи произведения остаются актуальными и сегодня.
  • Спектакль привлекает внимание своей уникальной атмосферой и отличается от традиционных театральных постановок.
  • Зрители смогут насладиться не только захватывающим сюжетом, но и высококлассной актерской игрой.

Не упустите возможность стать частью этой мистической истории!

Режиссер
Ксения Роменкова
В ролях
Федор Попов
Филипп Третьяков
Алексей Коваль
Александра Плетнева
Полина Некрасова

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 сентября
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
18:00 от 800 ₽
26 сентября
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
19:00 от 800 ₽
19 октября
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
18:00 от 800 ₽

Фотографии

Упырь. История одного происшествия Упырь. История одного происшествия Упырь. История одного происшествия Упырь. История одного происшествия Упырь. История одного происшествия Упырь. История одного происшествия Упырь. История одного происшествия Упырь. История одного происшествия Упырь. История одного происшествия Упырь. История одного происшествия Упырь. История одного происшествия Упырь. История одного происшествия Упырь. История одного происшествия Упырь. История одного происшествия Упырь. История одного происшествия Упырь. История одного происшествия Упырь. История одного происшествия Упырь. История одного происшествия Упырь. История одного происшествия

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12+
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