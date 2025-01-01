Спектакль «Упырь. История одного происшествия» создан при поддержке гранта Департамента культуры города Москвы в рамках проекта «Открытая сцена». Эта постановка основана на повести известного русского писателя Алексея Толстого.
В спектакле ловко переплетаются элементы детектива, ужаса и мистики. Зрители смогут окунуться в атмосферу готической литературы, ощутить напряжение и страх, которые испытывают герои. Постановка задает важный вопрос: правда ли все происходящее или это лишь игра воспаленного воображения?
«Упырь. История одного происшествия» предлагает редкую возможность познакомиться с творчеством Алексея Константиновича Толстого. Это шанс взглянуть на классику отечественной литературы под новым углом и, конечно же, насладиться невероятным финалом спектакля.
Не упустите возможность стать частью этой мистической истории!