Лекция Упоротого Палеонтолога в Москве

Приглашаем вас на увлекательную лекцию, посвящённую ледниковым эпохам и их влиянию на жизнь на нашей планете. Знаете ли вы, что когда-то ледники покрывали почти всю Землю? Но могли ли динозавры столкнуться с ледниковыми периодами, и как это изменяло эволюцию жизни? На этой лекции мы постараемся ответить на эти вопросы и разобраться, почему ледниковая эпоха может стать не только катастрофой, но и трамплином для нового этапа развития.

Темы лекции

История ледниковых эпох: когда и как они происходили

Влияние ледников на эволюцию животных и растений

Потенциал ледниковых эпох как эволюционного механизма

Спикер

Лекцию проведёт Дмитрий Соболев, автор популярного проекта «Упоротый Палеонтолог». Он является блестящим популяризатором палеонтологии и эволюционной биологии, а также активным участником форумов «Учёные против мифов» и «Кстати». Это уникальная возможность услышать интересные факты и обсудить актуальные вопросы с экспертом в своей области.

Дополнительная информация

Возрастное ограничение для слушателей — 16 лет. Не упустите возможность погрузиться в мир палеонтологии и открыть для себя удивительные аспекты нашей планеты!