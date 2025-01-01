Меню
Упоротый Палеонтолог. Ужасы ледникового периода
Билеты от 1000₽
16+
О концерте/спектакле

Лекция Упоротого Палеонтолога в Москве

Приглашаем вас на увлекательную лекцию, посвящённую ледниковым эпохам и их влиянию на жизнь на нашей планете. Знаете ли вы, что когда-то ледники покрывали почти всю Землю? Но могли ли динозавры столкнуться с ледниковыми периодами, и как это изменяло эволюцию жизни? На этой лекции мы постараемся ответить на эти вопросы и разобраться, почему ледниковая эпоха может стать не только катастрофой, но и трамплином для нового этапа развития.

Темы лекции

  • История ледниковых эпох: когда и как они происходили
  • Влияние ледников на эволюцию животных и растений
  • Потенциал ледниковых эпох как эволюционного механизма

Спикер

Лекцию проведёт Дмитрий Соболев, автор популярного проекта «Упоротый Палеонтолог». Он является блестящим популяризатором палеонтологии и эволюционной биологии, а также активным участником форумов «Учёные против мифов» и «Кстати». Это уникальная возможность услышать интересные факты и обсудить актуальные вопросы с экспертом в своей области.

Дополнительная информация

Возрастное ограничение для слушателей — 16 лет. Не упустите возможность погрузиться в мир палеонтологии и открыть для себя удивительные аспекты нашей планеты!

Октябрь
12 октября воскресенье
15:00
Hidden Bar Москва, Камергерский пер., 6/5, стр. 3
от 1000 ₽

