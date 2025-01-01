Лекция Упоротого палеонтолога

Мы живем в межледниковую эпоху, но всегда ли так было? На этой захватывающей лекции мы обсудим, как ледники когда-то покрывали почти всю Землю и какие изменения это принесло для эволюции жизни на планете.

О чем лекция?

Во время лекции мы постараемся ответить на важные вопросы: сталкивались ли динозавры с ледниковыми периодами? Могла ли ледниковая эпоха стать эволюционным трамплином для жизни, а не просто разрушительным катаклизмом? Как ледниковые эпохи меняли направление эволюции? Об этом и многом другом вы узнаете на нашем мероприятии.

Кто рассказывает?

Лекцию проведет Дмитрий Соболев, автор проекта «Упоротый Палеонтолог». Он является блогером и популяризатором палеонтологии и эволюционной биологии. Дмитрий также активно участвует в дискуссиях на форумах «Учёные против мифов» и «Кстати». Его уникальный подход к подаче материала поможет вам увидеть привычные явления по-новому.

Дополнительная информация

Лекция имеет возрастное ограничение 16+, что говорит о её содержательности и глубине подачи материала.