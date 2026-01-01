Оповещения от Киноафиши
Упоротый Палеонтолог. Млекопитающие выбирают воду!
Билеты от 1400₽
Упоротый Палеонтолог. Млекопитающие выбирают воду!

16+
Продолжительность 180 минут
Возраст 16+
Билеты от 1400₽

О выставке

Лекция о водных млекопитающих

Приглашаем вас на увлекательную лекцию, посвящённую эволюции млекопитающих, выбравших водную среду обитания. Спикер, Дмитрий Соболев — автор проекта «Упоротый Палеонтолог», предлагает разобраться в удивительных фактах о связи дельфинов с верблюдами и козами, а также о тюленях, которые по сути являются «плавающими волами».

Вы знали, что дельфины являются ближайшими родственниками верблюдов и коз? А что обычный тюлень — это по сути плавающий волчара? Лекция раскроет множество интересных аспектов эволюционной биологии, включая загадки, которые ставит перед нами уход в моря, даже когда жизнь на суше была вполне комфортной.

На лекции также будет обсуждено, существовали ли группы водных зверушек, которые не дожили до нашего времени. Почему эволюция привела к такому разнообразию форм жизни в океанах? Ответы на эти вопросы и многие другие вас ждут!

О спикере

Дмитрий Соболев — блогер и популяризатор палеонтологии и эволюционной биологии. Участник форумов «Учёные против мифов» и «Кстати», он стремится донести до широкой аудитории увлекательные факты и открытия из мира науки.

Март
15 марта воскресенье
15:00
Hidden Bar Москва, Камергерский пер., 6/5, стр. 3
от 1400 ₽
В других городах
Март
13 марта пятница
19:00
Coffee Art Hall Санкт-Петербург, ​Сытнинская, 14
от 1400 ₽

