Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Упоротый Палеонтолог. Когда птицы правили планетой
Киноафиша Упоротый Палеонтолог. Когда птицы правили планетой

Упоротый Палеонтолог. Когда птицы правили планетой

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Лекция Упоротого Палеонтолога: Когда птицы правили планетой

Приглашаем вас на уникальную лекцию «Когда птицы правили планетой», в которой вы сможете узнать удивительные факты о времени, когда миром правили не млекопитающие, а гигантские птицы.

Краткий обзор темы лекции

Везде принято считать, что после исчезновения динозавров началась эпоха доминирования млекопитающих. Однако не стоит забывать, что именно в это время существовали птицы, которые отказались от полета и стали настоящими хозяевами суши. Мы обсудим не только знаменитую нелетающую диатриму, но и орла размером с самолет!

Знакомство с лектором

Лекцию проведет Дмитрий Соболев — автор проекта «Упоротый Палеонтолог». Он является известным блогером и популяризатором палеонтологии и эволюционной биологии. Дмитрий активно участвует в форумах «Учёные против мифов» и «Кстати», делясь своими знаниями и увлечением с широкой аудиторией.

Интересные факты

Вы узнаете, как эти гигантские существа боролись за свою долю планеты и какое место в экосистеме занимали их предки, такие как львы и медведи. Многие факты, которые будут представлены на лекции, прольют свет на малознакомые страницы истории нашей планеты.

Забудьте о скучных лекциях!

Присоединяйтесь к нам, чтобы открыть для себя мир палеонтологии с Дмитрием Соболевым, который делает науку доступной и увлекательной. Эта лекция не оставит равнодушными ни опытных знатоков, ни новичков!

Возрастное ограничение

Обратите внимание, что лекция предназначена для слушателей старше 16 лет.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 22 августа
Coffee Art Hall Санкт-Петербург, ​Сытнинская, 14
19:00 от 1300 ₽

В ближайшие дни

Рок Острова. Все хиты
18+
Рок
Рок Острова. Все хиты
26 сентября в 18:00 Руки вверх!
от 2000 ₽
Константин Бутаков
16+
Юмор
Константин Бутаков
22 октября в 20:00 Douglas
от 1500 ₽
Главный концерт недели StandUp_Msk
18+
Юмор
Главный концерт недели StandUp_Msk
22 августа в 19:00 Студия документальных фильмов «Лендок»
от 990 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше