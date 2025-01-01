Упоротый Палеонтолог. Когда птицы правили планетой

Лекция Упоротого Палеонтолога: Когда птицы правили планетой

Приглашаем вас на уникальную лекцию «Когда птицы правили планетой», в которой вы сможете узнать удивительные факты о времени, когда миром правили не млекопитающие, а гигантские птицы.

Краткий обзор темы лекции

Везде принято считать, что после исчезновения динозавров началась эпоха доминирования млекопитающих. Однако не стоит забывать, что именно в это время существовали птицы, которые отказались от полета и стали настоящими хозяевами суши. Мы обсудим не только знаменитую нелетающую диатриму, но и орла размером с самолет!

Знакомство с лектором

Лекцию проведет Дмитрий Соболев — автор проекта «Упоротый Палеонтолог». Он является известным блогером и популяризатором палеонтологии и эволюционной биологии. Дмитрий активно участвует в форумах «Учёные против мифов» и «Кстати», делясь своими знаниями и увлечением с широкой аудиторией.

Интересные факты

Вы узнаете, как эти гигантские существа боролись за свою долю планеты и какое место в экосистеме занимали их предки, такие как львы и медведи. Многие факты, которые будут представлены на лекции, прольют свет на малознакомые страницы истории нашей планеты.

Забудьте о скучных лекциях!

Присоединяйтесь к нам, чтобы открыть для себя мир палеонтологии с Дмитрием Соболевым, который делает науку доступной и увлекательной. Эта лекция не оставит равнодушными ни опытных знатоков, ни новичков!

Возрастное ограничение

Обратите внимание, что лекция предназначена для слушателей старше 16 лет.