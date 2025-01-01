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Упоротый Палеонтолог. Когда птицы правили планетой
Билеты от 1000₽
Киноафиша Упоротый Палеонтолог. Когда птицы правили планетой

Упоротый Палеонтолог. Когда птицы правили планетой

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Лекция Упоротого Палеонтолога: «Когда птицы правили планетой»

Приглашаем вас на увлекательную лекцию, которая изменит ваше представление о птичьем царстве! Событие пройдет в формате онлайн-трансляции, и билеты уже доступны.

О чем лекция?

Все привыкли считать, что после исчезновения динозавров на Земле началась эра доминирования млекопитающих. Однако, кто мог бы предположить, что именно птицы решат отказаться от полета и станут владыками суши? В ходе лекции мы познакомимся не только с известной нелетающей диатримой, но и с орлом размером с самолет!

Узнайте о гигантах птичьего мира и о том, как они боролись за выживание на планете, соперничая с предками львов и медведей. Эта лекция обещает быть не только познавательной, но и наполненной удивительными фактами!

Кто расскажет?

Лектором выступит Дмитрий Соболев, автор проекта «Упоротый Палеонтолог». Он является блогером и популяризатором палеонтологии и эволюционной биологии. Дмитрий активно участвует в форумах «Учёные против мифов» и «Кстати», делясь своими знаниями и увлечением с широкой аудиторией.

Дополнительная информация

Возрастное ограничение: 16+

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 августа
Библиотека по естественным наукам РАН Москва, Знаменка, 11/11, вход из М.Знаменского пер.
16:00 от 1000 ₽

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