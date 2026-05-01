Лекция, посвященная природе Южной Америки

Южная Америка на протяжении многих веков оставалась загадкой для человечества, и её уникальная природа вызывает неподдельный интерес. На лекции Дмитрия Соболева вы узнаете, как эволюция животных на этом континенте была подвержена специфическим условиям изоляции.

Темы лекции

Ведущий разберет, какие гигантские существа населяли Южную Америку в разные исторические эпохи – от наземных крокодилов во времена динозавров до необычных сумчатых хищников. Вы откроете для себя удивительные параллели между фауной Южной Америки и австралийской, а также узнаете, какую роль в этих процессах играли ледники Антарктиды.

Кто ведет лекцию?

Дмитрий Соболев – автор проекта «Упоротый Палеонтолог», блогер и популяризатор палеонтологии и эволюционной биологии. Он активно участвует в форумах «Учёные против мифов» и «Кстати», делясь своими знаниями с широкой аудиторией.