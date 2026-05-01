Южная Америка на протяжении многих веков оставалась загадкой для человечества, и её уникальная природа вызывает неподдельный интерес. На лекции Дмитрия Соболева вы узнаете, как эволюция животных на этом континенте была подвержена специфическим условиям изоляции.
Ведущий разберет, какие гигантские существа населяли Южную Америку в разные исторические эпохи – от наземных крокодилов во времена динозавров до необычных сумчатых хищников. Вы откроете для себя удивительные параллели между фауной Южной Америки и австралийской, а также узнаете, какую роль в этих процессах играли ледники Антарктиды.
Дмитрий Соболев – автор проекта «Упоротый Палеонтолог», блогер и популяризатор палеонтологии и эволюционной биологии. Он активно участвует в форумах «Учёные против мифов» и «Кстати», делясь своими знаниями с широкой аудиторией.