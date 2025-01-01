Меню
Упоротый Палеонтолог. Эволюция инопланетян
Билеты от 1400₽
Лекция «Упоротого Палеонтолога» о инопланетной жизни

Приглашаем вас на уникальную лекцию, где мы обсудим возможности существования инопланетной жизни! Представьте, что астрономы нашли полную копию нашей планеты, расположенную не так далеко от нас. Какие формы жизни могут её населять? Как будут выглядеть потенциальные инопланетяне и какова их эволюция будет в световых годах от нашей солнечной системы?

Темы лекции

В ходе лекции Дмитрий Соболев, автор проекта «Упоротый Палеонтолог», рассмотрит следующие вопросы:

  • Как готовиться будущим космонавтам-исследователям при высадке на обитаемую экзопланету?
  • Что может означать для нас обитание разумных инопланетян? Будут ли они похожи на людей?
  • Каковы возможности ошибки приборов? Может ли годовая эволюция на другой планете пойти совсем по другому сценарию?

О лекторе

Дмитрий Соболев — популяризатор палеонтологии и эволюционной биологии, известный блогер и участник нескольких научных форумов, таких как «Учёные против мифов» и «Кстати». Его увлекательный подход к сложным вопросам делает лекции не только познавательными, но и интересными.

Присоединяйтесь к нам, чтобы разобраться в ксенобиологии и узнать, какие тайны скрывает безграничный космос!

Январь
24 января суббота
15:00
Hidden Bar Москва, Камергерский пер., 6/5, стр. 3
от 1400 ₽
В других городах
Январь
31 января суббота
19:00
Coffee Art Hall Санкт-Петербург, ​Сытнинская, 14
от 1400 ₽

