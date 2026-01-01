Оповещения от Киноафиши
Униженные
Киноафиша Униженные

Спектакль Униженные

Постановка
Молодежный театр им. Мустая Карима 12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+

О спектакле

Драма о взрослении человека на фоне исторических потрясений предреволюционных лет

Спектакль «Униженные» — это трогательная драма о взрослении и становлении маленького человека на фоне исторических потрясений предреволюционных лет. Главной героиней является юная Емыш, которая живёт в доме жестокой мачехи, но сохраняет светлый и любознательный характер.

Производство театра: организатором спектакля выступает Национальный молодёжный театр Республики Башкортостан имени Мустая Карима. Это событие будет особенно интересно любителям драмы и фольклорных мотивов.

История и нравственные испытания

Юная Емыш — дочь бедняка Байгильде, сталкивается с нелёгкими испытаниями в доме своей мачехи. Несмотря на все трудности, девочка сохраняет чувство собственного достоинства и остаётся светлым, впечатлительным, любознательным ребёнком. Через её восприятие открывается жизнь башкирской деревни, наполненная любовными драмами и социальными противоречиями.

Поэтичный мир башкирской деревни

Спектакль «Униженные» тонкий и поэтичный, он богат фольклорными мотивами, что позволяет зрителям ощутить атмосферу жизни в башкирском селе. Даже в тяжелые времена Емыш верит в светлое будущее и упрямо противостоит обстоятельствам.

Март
Апрель
29 марта воскресенье
18:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 800 ₽
12 апреля воскресенье
18:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 800 ₽

