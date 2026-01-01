Драма о взрослении человека на фоне исторических потрясений предреволюционных лет

Спектакль «Униженные» — это трогательная драма о взрослении и становлении маленького человека на фоне исторических потрясений предреволюционных лет. Главной героиней является юная Емыш, которая живёт в доме жестокой мачехи, но сохраняет светлый и любознательный характер.

Производство театра: организатором спектакля выступает Национальный молодёжный театр Республики Башкортостан имени Мустая Карима. Это событие будет особенно интересно любителям драмы и фольклорных мотивов.

История и нравственные испытания

Юная Емыш — дочь бедняка Байгильде, сталкивается с нелёгкими испытаниями в доме своей мачехи. Несмотря на все трудности, девочка сохраняет чувство собственного достоинства и остаётся светлым, впечатлительным, любознательным ребёнком. Через её восприятие открывается жизнь башкирской деревни, наполненная любовными драмами и социальными противоречиями.

Поэтичный мир башкирской деревни

Спектакль «Униженные» тонкий и поэтичный, он богат фольклорными мотивами, что позволяет зрителям ощутить атмосферу жизни в башкирском селе. Даже в тяжелые времена Емыш верит в светлое будущее и упрямо противостоит обстоятельствам.