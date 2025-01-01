Меню
Уникальный новогодний концерт маэстро Алана Бурибаева
Уникальный новогодний концерт маэстро Алана Бурибаева

Уникальный новогодний концерт маэстро Алана Бурибаева

Продолжительность 1 час

О концерте

Новогодний концерт маэстро Алана Бурибаева в Almaty Theatre

Каждый год в преддверии Нового года происходит нечто особенное. Харизматичный маэстро, дирижёр мирового уровня Алан Бурибаев возвращается в Алматы, чтобы единожды выйти на сцену Almaty Theatre и подарить городу незабываемый вечер, наполненный живой музыкой.

Музыкальная программа: Нью-Йорк в ритме 20-х

После успеха «Венской классики» и «Париж. Звуки города», в этом сезоне зрители смогут насладиться программой, посвящённой Нью-Йорку ревущих 20-х. Эта эпоха — символ ритма мегаполиса, духа свободы и энергии золотого века американской музыки. Вечер будет заполнен шедеврами Джерома Керна, Винсента Юманса и Джорджа Гершвина, а также композиторов, чья музыка продолжает вдохновлять слушателей.

Особенности вечера

Маэстро не просто дирижирует; он ведёт диалог с залом, раскрывая историю каждой пьесы. Алан подробно объясняет культурный контекст и замысел музыкальных произведений. Это не просто концерт — это живой, интеллектуальный перформанс, уникальный в своём роде. Подобного невозможно встретить нигде в мире, кроме Almaty Theatre.

О маэстро Алане Бурибаеве

Алан Бурибаев — дирижёр, чья работа привлекает внимание лучших оперных театров и концертных залов Европы, Азии и Америки. Он сотрудничал с Королевским филармоническим оркестром в Лондоне, Берлинским симфоническим оркестром и Симфоническим оркестром NHK в Токио. Его постановки обсуждаются критиками, а концерты ждут в расписании.

Основные моменты VIP-вложи

  • Welcome Drink: изысканный приветственный напиток для идеального начала вечера.
  • Фуршет: премиальные закуски и лёгкий гастрономический сет для гостей.
  • VIP-вход: отдельный, быстрый и комфортный проход без очередей.
  • VIP-места: лучшие места в зале на 8 персон с максимальным комфортом и приватностью.

Не упустите свой шанс

Новогодний концерт 2025 станет главным культурным событием сезона и идеальным подарком как для себя, так и для близких. Это вечер, который наполнит вдохновением, создаст праздничное настроение и подарит ощущение прикосновения к большому искусству. Нью-Йорк ждёт вас!

Купить билет на концерт Уникальный новогодний концерт маэстро Алана Бурибаева

Декабрь
19 декабря пятница
20:00
Almaty Theatre г. Алматы, пр. Аль-Фараби 30
от 10000 ₽
21 декабря воскресенье
20:00
Almaty Theatre г. Алматы, пр. Аль-Фараби 30
от 10000 ₽

