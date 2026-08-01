Unforgettable. Винтажный джаз Нью-Йорка 40-60-х на открытой крыше с закатом над Сити

Уникальный концерт винтажного джаза на крыше в Москве

На крыше отеля «Novotel Киевская» в Москве состоится концерт в стиле винтажного джаза Нью-Йорка середины XX века. Шоу под названием «Unforgettable» создаёт атмосферу ретро-джаза и предлагает взглянуть на вечерний город с высоты.

Музыка, которая оживляет легенды

Концерт не связан с конкретным исполнителем или его произведениями, а ориентирован на воссоздание музыкальной эпохи сороковых-шестидесятых годов. Зрителям предложат насладиться хитами таких легенд, как Sinatra, Nat King Cole, Dean Martin и Nina Simone.

Обретение духа времени

Манхэттен 40-60-х годов, джаз-бары, медленные танцы, смокинги и звучащий в зале голос чему-то учат. Попасть в эту эпоху можно только одним способом: оказавшись на концерте.

Исполнитель вечера

Стас Обухов, известный крунер и солист театра «Градский Холл», станет главной звездой вечера. Он участник крупнейших джазовых фестивалей и не просто исполняет композиции, а передаёт атмосферу времени. «Unforgettable», «Sway» и «Feeling Good» превратятся в маленькие истории, которые будут трогать каждого слушателя.

Неповторимый вечер под открытым небом

С открытой крыши над Киевской перед вами развернётся великолепный вид на Москва-Сити. Закат меняет цвет башен каждые десять минут — гирлянды сверкают, а живой звук наполняет пространство. Всего 180 мест создают уединённую атмосферу.

Этот вечер замедляет время. Город остаётся внизу, а вы можете либо медленно танцевать, либо просто наслаждаться тем, как загораются башни. Это уникальная возможность стать частью незабываемого момента.