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Унесенные Голливудом
Билеты от 1000₽
Киноафиша Унесенные Голливудом

Спектакль Унесенные Голливудом

16+
Продолжительность 1 час 45 минут
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

"Унесенные Голливудом" Гарольда Стрелкова в Самаре. Комедия о жизни в киноиндустрии

Представляем вашему вниманию спектакль «Унесенные Голливудом», который поведает о забавной и напряженной истории, произошедшей в мире кино. Это не вымышленная драма, а реальная ситуация, которая могла бы стать легендой, если бы о ней не напомнила интернет.

Сюжет спектакля

В центре событий оказывается голливудский продюсер, который решает снять фильм по знаменитой книге Маргарет Митчелл «Унесённые ветром». Он выкупает права на произведение, подбирает актеров, но вскоре осознает, что без нового и внятного сценария проект обречен на провал. В поисках решения он вызывает в свой офис сценариста и нового режиссера, поставив перед ними непростую задачу: за пять дней создать сценарий по произведению, которое они оба не читали.

Кулисы театра

Ситуация накаляется: запертый офис, бессонные ночи, нервы на пределе, а продюсер бродит по помещению с клюшкой для гольфа. Это создает невероятно комичную атмосферу, в которой сюжет разворачивается на глазах зрителей. Но каков же будет итог? Смогут ли сценарист и режиссер справиться с этой задачей и представить зрителям достойный фильм?

О спектакле

Режиссером спектакля стал Гарольд Стрелков, который сумел воплотить всю абсурдность и юмор ситуации на сцене. Актерская труппа продемонстрирует блестящую игру, доставляя зрителям не только смех, но и глубокие размышления о природе кино и творческого процесса.

Интересные факты

  • Книга «Унесённые ветром» была опубликована в 1936 году и быстро стала бестселлером.
  • Экранизация романа в 1939 году принесла три премии «Оскар» и вошла в историю как один из величайших фильмов всех времен.
  • Спектакль основан на реальных событиях, но с добавлением элементов комедии и сатиры.

Не пропустите возможность увидеть «Унесенные Голливудом» — спектакль, который заставит вас смеяться и задумываться о закулисье киноиндустрии!

Режиссер
Гарольд Стрелков
В ролях
Владислав Котлярский
Владимир Фекленко
Александр Бобров

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 августа
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 1000 ₽
7 сентября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1000 ₽
8 октября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1000 ₽
17 ноября
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1000 ₽
5 декабря
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 1500 ₽

В других городах

Самара, 17 декабря
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

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