Спектакль «Ундина»: новый взгляд на старую легенду

Драматическая поэма «Ундина» от Сони Дымшиц предлагает зрителям уникальный подход к известной легенде о некогда чистой и невинной русалке, погибшей от несчастной любви. На протяжении веков к образу Ундины обращались многие писатели, в том числе Фуке и Сологуб, каждый из которых добавлял новые штрихи к этому трагическому сюжету.

В этой версии пьесы мы видим историю через призму современности. Главная героиня, обладая неким внутренним протестом, отказывается страдать в одиночку. Спектакль представляет собой безжалостный монолог о необходимости любви, об искреннем желании быть любимой и о том, что остается после безответного чувства – если ты уже сбросила чешую и повесила рыбий хвост на стул.

Команда спектакля

Режиссер и драматург: Соня Дымщиц

Художник: Анастасия Цветкова

Композитор: Владислав Федоров

Хореограф: Ирина Широкая

Художник по свету: Алёна Коновалова

Исполнители

В роли Ундины выступит Маша Коркодинова, а Владислав Федоров не только композитор, но и актер спектакля. Продюсером проекта является Анастасия Задорожная.

Обратите внимание, что спектакль содержит ненормативную лексику, что добавляет дополнительную глубину и реализм в интерпретацию классической истории.