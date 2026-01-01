Ундина
18+

О спектакле

Спектакль «Ундина»: новый взгляд на старую легенду

Драматическая поэма «Ундина» от Сони Дымшиц предлагает зрителям уникальный подход к известной легенде о некогда чистой и невинной русалке, погибшей от несчастной любви. На протяжении веков к образу Ундины обращались многие писатели, в том числе Фуке и Сологуб, каждый из которых добавлял новые штрихи к этому трагическому сюжету.

В этой версии пьесы мы видим историю через призму современности. Главная героиня, обладая неким внутренним протестом, отказывается страдать в одиночку. Спектакль представляет собой безжалостный монолог о необходимости любви, об искреннем желании быть любимой и о том, что остается после безответного чувства – если ты уже сбросила чешую и повесила рыбий хвост на стул.

Команда спектакля

Режиссер и драматург: Соня Дымщиц
Художник: Анастасия Цветкова
Композитор: Владислав Федоров
Хореограф: Ирина Широкая
Художник по свету: Алёна Коновалова

Исполнители

В роли Ундины выступит Маша Коркодинова, а Владислав Федоров не только композитор, но и актер спектакля. Продюсером проекта является Анастасия Задорожная.

Обратите внимание, что спектакль содержит ненормативную лексику, что добавляет дополнительную глубину и реализм в интерпретацию классической истории.

Режиссер
Соня Дымщиц
В ролях
Мария Коркодинова
Владислав Федоров

