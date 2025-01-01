Underwater. Людовико Эйнауди. Espressivo Orchestra

Премьера 2024: Музыка Эйнауди в Санкт-Петербурге

Главная премьера 2024 года для ценителей неоклассики! Приглашаем вас насладиться полным погружением в завораживающие, медитативные и инопланетные произведения Людовико Эйнауди с нового альбома «Underwater» («Под водой»).

Феерическое шоу в крупнейшем планетарии мира

Впервые в Санкт-Петербурге эти композиции прозвучат в рамках уникального аудио-визуального шоу. Это событие пройдет под громадным звёздным куполом крупнейшего планетария мира.

Головокружительные видеоинсталляции

Шоу будет сопровождаться впечатляющими видеоинсталляциями, которые создадут атмосферу полного погружения в мир музыки Эйнауди. Каждый зритель сможет ощутить магию звуков и визуального искусства в едином потоке.

Espressivo Orchestra

Насладитесь этим незабываемым опытом вместе с одним из самых выдающихся оркестров северной столицы — Espressivo Orchestra. Их мастерство и тонкость исполнения сделают вечер поистине волшебным.

Не пропустите возможность окунуться в магию музыки Людовико Эйнауди и стать частью этого незабываемого события!