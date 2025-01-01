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Underwater. Людовико Эйнауди. Espressivo Orchestra
Киноафиша Underwater. Людовико Эйнауди. Espressivo Orchestra

Underwater. Людовико Эйнауди. Espressivo Orchestra

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Премьера 2024: Музыка Эйнауди в Санкт-Петербурге

Главная премьера 2024 года для ценителей неоклассики! Приглашаем вас насладиться полным погружением в завораживающие, медитативные и инопланетные произведения Людовико Эйнауди с нового альбома «Underwater» («Под водой»).

Феерическое шоу в крупнейшем планетарии мира

Впервые в Санкт-Петербурге эти композиции прозвучат в рамках уникального аудио-визуального шоу. Это событие пройдет под громадным звёздным куполом крупнейшего планетария мира.

Головокружительные видеоинсталляции

Шоу будет сопровождаться впечатляющими видеоинсталляциями, которые создадут атмосферу полного погружения в мир музыки Эйнауди. Каждый зритель сможет ощутить магию звуков и визуального искусства в едином потоке.

Espressivo Orchestra

Насладитесь этим незабываемым опытом вместе с одним из самых выдающихся оркестров северной столицы — Espressivo Orchestra. Их мастерство и тонкость исполнения сделают вечер поистине волшебным.

Не пропустите возможность окунуться в магию музыки Людовико Эйнауди и стать частью этого незабываемого события!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 22 августа
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
20:00 от 2200 ₽

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