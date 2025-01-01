Ундервуд во Дворе Гостинки

Группа «Ундервуд» приглашает на большой летний концерт под названием «30 ЛЕТ-О!»

16 августа группа «Ундервуд» приглашает вас на большой летний концерт под названием «30 ЛЕТ-О!». Это событие станет настоящим праздником для всех поклонников группы и любителей живой музыки.

Не упустите шанс!

Давайте отметим юбилей коллектива вместе! Концерт пройдет во дворе Гостинки, где вы сможете насладиться не только любимыми хитами, но и атмосферой летнего вечера. Лето, солнце и музыка — идеальная формула для прекрасного времяпрепровождения.

Подробности мероприятия

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника! Приходите с друзьями и близкими, чтобы вместе насладиться атмосферой веселья и ностальгии. Концерт обещает быть ярким и запоминающимся, не забудьте взять с собой хорошее настроение!

Ждем вас на концерте! До встречи!