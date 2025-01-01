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Ундервуд во Дворе Гостинки
Киноафиша Ундервуд во Дворе Гостинки

Ундервуд во Дворе Гостинки

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Группа «Ундервуд» приглашает на большой летний концерт под названием «30 ЛЕТ-О!»

16 августа группа «Ундервуд» приглашает вас на большой летний концерт под названием «30 ЛЕТ-О!». Это событие станет настоящим праздником для всех поклонников группы и любителей живой музыки.

Не упустите шанс!

Давайте отметим юбилей коллектива вместе! Концерт пройдет во дворе Гостинки, где вы сможете насладиться не только любимыми хитами, но и атмосферой летнего вечера. Лето, солнце и музыка — идеальная формула для прекрасного времяпрепровождения.

Подробности мероприятия

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника! Приходите с друзьями и близкими, чтобы вместе насладиться атмосферой веселья и ностальгии. Концерт обещает быть ярким и запоминающимся, не забудьте взять с собой хорошее настроение!

Ждем вас на концерте! До встречи!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 16 августа
Двор Гостинки Санкт-Петербург, Невский просп., 35, Большой Гостиный Двор
20:00 от 2400 ₽

Фотографии

Ундервуд во Дворе Гостинки

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