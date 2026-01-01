Спектакль Умырзая / Подснежник

Спектакль «Подснежник». К столетию Рашита Вагипова

Спектакль «Подснежник» посвящён 100-летию легендарного певца татарского народа, народного артиста ТАССР Рашита Вагапова. Основу сюжета составляют реальные события, происходящие в Казани в 2003 году.

Сюжет разворачивается вокруг тележурналистки из Финляндии, которая стремится встретиться с Джавахирой Салаховой, чтобы узнать больше о Рашите Вагапове. В сцене, где происходит действие, мы видим квартиру партнера Вагапова — Джавахиру Салахову. Звучит телефонный звонок. Журналистка настойчиво пытается поговорить с Джавахирой, которая ищет причины, чтобы отказаться от встречи. Однако она не может устоять перед песней «Подснежник», исполненной журналисткой за дверью. Эта песня, входящая в репертуар Рашита Вагапова, проникает в сердце Джавахиры, и она впускает журналиста в свой дом.

Создатели спектакля

Автор: Ренат Харис

Режиссёр: Ренат Аюпов

Жанр: музыкальная драма

