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Умные дуры
Киноафиша Умные дуры

Спектакль Умные дуры

Постановка
Самарская актерская мастерская «Доктор Чехов» 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Умные дуры» в Самарской актерской мастерской «Доктор Чехов»: искусство прощения и любви

Спектакль «Умные дуры» — это глубокая и трогательная история о том, как легко обидеть, не услышать и не понять. Но также он показывает, как трудно вернуться, простить и покаяться. В центре повествования — вопросы любви, веры и надежды, без которых невозможно остаться человеком и исправить ошибки.

О спектакле

Режиссер Алла Коровкина создает атмосферу, в которой каждый зритель сможет задуматься о своих отношениях и поступках. Спектакль предлагает уникальный взгляд на сложные человеческие эмоции и взаимоотношения, погружая в мир внутренней борьбы и поиска прощения.

Актерский состав

В спектакле участвуют талантливые актеры:

  • Надежда Якимова — Самарский драмтеатр
  • Виктория Максимова — Самарт
  • Юлия Бакоян — Самарская площадь
  • Сергей Маркелов — Самарский драмтеатр

Почему стоит посетить?

«Умные дуры» — это не просто спектакль, это возможность пережить и осмыслить важные моменты жизни. Каждая сцена наполнена эмоциями, которые заставляют задуматься о любви и взаимопонимании. Не упустите шанс увидеть эту удивительную постановку и, возможно, обрести новые ответы на вопросы, которые волнуют каждого из нас.

Берегите в себе Человека! Выходите в театр, чтобы увидеть «Умные дуры» и позволить себе пережить этот уникальный опыт.

Режиссер
Алла Коровкина
В ролях
Надежда Якимова
Виктория Максимова
Юлия Бакоян
Сергей Маркелов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 6 августа
Самарская актерская мастерская «Доктор Чехов» Самара, Водников, 26
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Умные дуры Умные дуры Умные дуры Умные дуры Умные дуры Умные дуры Умные дуры Умные дуры Умные дуры

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