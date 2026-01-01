Спектакль Умник

История об одном французском подростке

В центре сюжета нового спектакля «Умник» — семнадцатилетний Клебер, который входит в выпускной класс. Ему предстоит сложная задача: найти жилье для себя и своего старшего брата Умника, который страдает умственной отсталостью. После смерти матери Умник стал единственной ответственностью Клебера, и теперь он должен заботиться о брате.

Сам Умник — обаятельный и добрый молодой человек. Он верит в чудеса и считает, что в тефелоне живут «челобречки». Его игрушечный кролик для него — самый настоящий друг. Умник — это человек, способный дарить тепло и радость, даже имея свои ограничения. Однако его беспомощность требует постоянного внимания и заботы, как у ребенка.

Найти жилье для таких братьев становится настоящим испытанием. К счастью, молодые герои встречают четверых студентов, которые снимают квартиру. Эти знакомства значительно изменят их жизни, открывая новые горизонты для всех участников.

Постановочная команда