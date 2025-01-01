Меню
Умная собачка Соня
Киноафиша Умная собачка Соня

Спектакль Умная собачка Соня

Постановка
Karlsson Haus 0+
Продолжительность 40 минут
Возраст 0+

О спектакле

Спектакль «Умная собачка Соня»: захватывающее приключение для детей

В одном городе, на одной улице, в одном доме жила-была маленькая, но очень умная собачка по имени Соня. Ее хозяин, Иван Иваныч, был самым обыкновенным человеком. Однако сама Соня была совершенно неординарной личностью — настоящая выдумщица и фантазёрка.

Загадка одиночества

Каждый день, когда Иван Иваныч уходил на работу, Соня оставалась одна и, испытывая скуку, задавала себе множество вопросов — маленьких и больших. Глубокие раздумья и поиски ответов становились ее повседневной практикой. И вот, когда становится очень скучно, всегда возникает желание сделать что-то новое и интересное.

Ночное приключение

В какую-то из таких тёмных ночей, под светом одинокого фонаря, Соня решается на смелый шаг — убегает из дома. А когда оказывается на улице, мысли о том, как всё это случилось, начинают заполнять её ум. В этот момент собака понимает, что, размышляя, она становится умнее, но почему так происходит — остается загадкой.

Что ждет зрителей?

«Умная собачка Соня» — это не только увлекательная история о приключениях главной героини, но и добрый урок о том, как важно задавать вопросы и искать на них ответы. Спектакль, написанный с особой теплотой, привлечет внимание детей и их родителей, а яркие персонажи и неожиданные повороты сюжета сделают просмотр незабываемым.

Не упустите возможность посетить этот замечательный спектакль и подарить вашему ребенку уникальные эмоции и полезные знания!

Январь
24 января суббота
11:30
Karlsson Haus Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 50, флигель во дворе
от 1800 ₽
14:00
Karlsson Haus Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 50, флигель во дворе
от 1800 ₽
16:30
Karlsson Haus Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 50, флигель во дворе
от 1800 ₽
25 января воскресенье
11:30
Karlsson Haus Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 50, флигель во дворе
от 1800 ₽
14:00
Karlsson Haus Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 50, флигель во дворе
от 1800 ₽
16:30
Karlsson Haus Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 50, флигель во дворе
от 1800 ₽

