Спектакль Умная собачка Соня. Концерт-спектакль для всей семьи

Концерт-спектакль для детей в Москве

Дорогие друзья! Приглашаем вас на увлекательный концерт-спектакль по рассказам Андрея Усачёва «Умная собачка Соня»! Этот спектакль станет настоящим подарком для всей семьи.

О спектакле

Сюжеты о весёлой и любознательной собачке Соне известны всем. Каждый день с ней происходят забавные происшествия, которые заставляют улыбаться как детей, так и взрослых. Соня размышляет, делает выводы и познаёт окружающий мир, наполняя истории добротой и остроумием.

Зрители перенесутся в беззаботный и увлекательный мир детства, где каждое приключение знакомо как детям, так и их родителям.

Музыкальное сопровождение

В программе прозвучат произведения великих композиторов, таких как Эдвард Григ, Роберт Шуман и Вольфганг Амадей Моцарт. Музыкальное сопровождение обеспечит артистка Московской государственной академической филармонии Татьяна Зиновьева (художественное слово) в сопровождении Ирины Грайфер на рояле.

Режиссура и иллюстрации

Спектакль поставила заслуженная артистка РФ Тамара Селезнёва. Особые иллюстрации к спектаклю создала талантливая художница Полина Грицкова, добавляя визуальную прелесть к уже ярким и интересным историям.

