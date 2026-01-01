Спектакль Умная собачка Соня. Концерт-спектакль для всей семьи

Возраст 0+

О спектакле

Концерт-спектакль для детей в Москве

Дорогие друзья! Приглашаем вас на увлекательный концерт-спектакль по рассказам Андрея Усачёва «Умная собачка Соня»! Этот спектакль станет настоящим подарком для всей семьи.

Сюжеты о весёлой и любознательной собачке Соне известны всем. Каждый день с ней происходят забавные происшествия, которые заставляют улыбаться как детей, так и взрослых. Соня размышляет, делает выводы и познаёт окружающий мир, наполняя истории добротой и остроумием.

Зрители перенесутся в беззаботный и увлекательный мир детства, где каждое приключение знакомо как детям, так и их родителям.

Музыкальное сопровождение

В программе прозвучат произведения великих композиторов, таких как Эдвард Григ, Роберт Шуман и Вольфганг Амадей Моцарт. Музыкальное сопровождение обеспечит артистка Московской государственной академической филармонии Татьяна Зиновьева (художественное слово) в сопровождении Ирины Грайфер на рояле.

Режиссура и иллюстрации

Спектакль поставила заслуженная артистка РФ Тамара Селезнёва. Особые иллюстрации к спектаклю создала талантливая художница Полина Грицкова, добавляя визуальную прелесть к уже ярким и интересным историям.

Не упустите возможность посетить это замечательное представление, которое подарит вам заряд позитива и тепла!

