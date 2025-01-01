Меню
Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?
Спектакль Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?

Постановка
Театральный проект 27 6+
Режиссер Иван Пачин
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

«Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» – спектакль о дружбе и смелости Театрального проекта 27

Спектакль, основанный на произведениях шведского писателя Ульфа Старка, приглашает зрителей в мир, где одиночество и страхи становятся отправной точкой для глубоких размышлений. Эта простая, но проницательная история находит отклик как у взрослых, так и у детей, приглашая их задуматься о важнейших аспектах жизни.

О чем спектакль?

Герои книг Старка не собираются мириться с унынием и тоской. Вместо этого они принимают судьбу в свои руки, смело вмешиваясь в ход событий. Их решительность и стремление к близким отношениям служат напоминанием о том, как важно иметь рядом человека, который поддержит в трудные времена.

Значимые темы

Спектакль затрагивает важные и вечные вопросы: одиночество, страхи, жизнь и смерть. Эти темы, несмотря на свою серьезность, подаются через призму наивности и простоты, что делает их доступными для понимания зрителями всех возрастов.

Интересные факты

  • Ульф Старк – один из самых популярных шведских писателей, чьи книги переведены на множество языков.
  • Спектакль создан при участии талантливых актеров и режиссеров, что делает его настоящим театральным событием.

Не упустите возможность увидеть этот трогательный и глубокий спектакль, который заставит вас задуматься о вечных ценностях и важности человеческих отношений!

