Uma2rman отметят день рождения на стадионе

Если вам непросто проститься, а музыка всегда с вами, то этот концерт для вас! Uma2rman приглашают на большой стадионный концерт, где прозвучат их знаменитые хиты. Запишите даты и готовьтесь к незабываемому вечеру!

Звучание народных хитов

На концерте поклонники смогут насладиться такими известными композициями как «Кажется», «Прасковья», «Ночной дозор», «Папины дочки», «Проститься» и «Звезды». Эти песни стали саундтреком самых значимых моментов жизни миллионов слушателей.

Соединяем поколения

Уже 22 года Uma2rman радуют своих поклонников. На их концертах собираются как миллениалы, так и зумеры, которые продолжают открывать для себя творчество группы через социальные сети. Их треки остаются в актуальных плейлистах и становятся частью музыкальной культуры.

Секретные гости

Не пропустите возможность увидеть на сцене артистов-участников трибьют-альбома Uma2rman «Звезды считают нас». Это событие подарит вам уникальную атмосферу и ощущение теплоты.

Успейте стать частью этого уютного концерта стадионного масштаба!