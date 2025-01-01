Меню
Uma2rman
Билеты от 2500₽
Киноафиша Uma2rman

Uma2rman

12+
Возраст 12+
Билеты от 2500₽

О концерте

Uma2rman отметят день рождения на стадионе

Если вам непросто проститься, а музыка всегда с вами, то этот концерт для вас! Uma2rman приглашают на большой стадионный концерт, где прозвучат их знаменитые хиты. Запишите даты и готовьтесь к незабываемому вечеру!

Звучание народных хитов

На концерте поклонники смогут насладиться такими известными композициями как «Кажется», «Прасковья», «Ночной дозор», «Папины дочки», «Проститься» и «Звезды». Эти песни стали саундтреком самых значимых моментов жизни миллионов слушателей.

Соединяем поколения

Уже 22 года Uma2rman радуют своих поклонников. На их концертах собираются как миллениалы, так и зумеры, которые продолжают открывать для себя творчество группы через социальные сети. Их треки остаются в актуальных плейлистах и становятся частью музыкальной культуры.

Секретные гости

Не пропустите возможность увидеть на сцене артистов-участников трибьют-альбома Uma2rman «Звезды считают нас». Это событие подарит вам уникальную атмосферу и ощущение теплоты.

Успейте стать частью этого уютного концерта стадионного масштаба!

Купить билет на концерт Uma2rman

Март
27 марта пятница
20:00
ВТБ Арена Москва, Ленинградский просп., 36
от 2500 ₽
В других городах
Апрель
9 апреля четверг
20:00
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
от 2500 ₽
18 апреля суббота
20:00
СК «Юбилейный» Санкт-Петербург, просп. Добролюбова, 18
от 2500 ₽
22 апреля среда
19:00
Казань Экспо Казань, с. Большие Кабаны, Выставочная, 1
от 2500 ₽

