Юбилейный концерт Uma2rman на стадионе

Группа Uma2rman готовится к грандиозному событию — день рождения они отметят на стадионе! Если прощаться порой трудно, а музыка всегда ассоциируется с приятными моментами, не пропустите эту возможность.

На большом стадионном концерте звучат хиты, которые знакомы каждому. В программе ожидаются такие народные песни, как «Кажется», «Прасковья», «Ночной дозор», «Папины дочки», «Проститься» и «Звезды». Эти треки стали саундтреком для миллионов людей, переживающих самые важные моменты в жизни.

Uma2rman уже 22 года объединяет поколение миллениалов и зумеров. Их музыка не просто тренды социальных сетей — это настоящие вечные хиты, которые сохранили своё место в плейлистах поклонников.

Секретные гости

На концерте появятся специальные артисты, участники трибьют-альбома Uma2rman «Звезды считают нас». Это уникальная возможность увидеть любимых исполнителей в новом свете!

Не упустите шанс стать частью самого уютного концерта стадионного масштаба. Запишите даты и готовьтесь к незабываемому вечеру с Uma2rman!