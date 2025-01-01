Меню
Uma2rman
Киноафиша Uma2rman

Uma2rman

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Встреча с Uma2rman в Петербургском клубе «Космонавт»

9 ноября в клубе «Космонавт» пройдет единственный концерт Uma2rman в северной столице этой осенью. Это событие стоит увидеть каждому поклоннику качественной музыки и искренних текстов.

Музыкальное наследие

Uma2rman ворвались на большую сцену с такими хитами, как «Прасковья» и «Проститься», завоевав сердца слушателей. Их искренняя лирика, ироничный стиль и неподдельные эмоции сделали группу любимой среди поклонников по всей стране.

Специальная программа

В клубе «Космонавт» коллектив представит специальную программу. Вы услышите не только популярные хиты, но и новые песни, которые часто звучат в социальных сетях. Это отличная возможность насладиться свежими композициями и снова встретиться с любимыми мелодиями.

Не упустите возможность

Концерт Uma2rman обещает стать незабываемым событием для всех ценителей музыки. Не упустите шанс ощутить атмосферу живого выступления и личного общения с артистами!

Купить билет на концерт Uma2rman

Ноябрь
9 ноября воскресенье
19:00
Космонавт Санкт-Петербург, Бронницкая, 24
от 6800 ₽

