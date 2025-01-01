Uma2Rman. Summer Sound x билайн

Концерт Uma2rman: 21 год на сцене!

Группа Uma2rman отмечает свой 21-й день рождения с совершенно новой программой, которая обещает стать настоящим музыкальным событием! Если вам когда-либо казалось, что встреча с любимыми исполнителями невозможна, то сейчас самое время изменить мнение. Ловите даты их выступлений и готовьтесь к незабываемым эмоциям!

Почему стоит посетить концерт?

Лучше Uma2rman в плейлисте может быть только их концерт! Группа создаст атмосферу лета и сыграет свои самые известные треки так, что вам захочется делиться впечатлениями с друзьями.

VIP-услуги для истинных ценителей

Для тех, кто ценит комфорт, предусмотрены специальные предложения:

Билайн VIP Lounge: отдельный VIP-вход и рассадка в VIP-зоне. Здесь вы получите доступ к отдельному бару с расширенной картой напитков, обслуживание официантами и отдельные уборные. Вы сможете насладиться лучшим видом на сцену.

отдельный VIP-вход и рассадка в VIP-зоне. Здесь вы получите доступ к отдельному бару с расширенной картой напитков, обслуживание официантами и отдельные уборные. Вы сможете насладиться лучшим видом на сцену. ВИП трибуна Афиша в Т-Банке: отдельный вход и размещение на обособленной VIP-трибуне без посадочных мест. Превосходный вид на сцену и оптимальное соотношение цена-качество.

Общие зоны для активных зрителей

Танцевальный партер: входной билет на концерт дает возможность находиться в общей зоне танцевального партера.

входной билет на концерт дает возможность находиться в общей зоне танцевального партера. Фан-зона: входной билет на концерт позволяет быть в зоне, ближайшей к сцене, где вы сможете почувствовать энергетику выступления.

Подготовьтесь заранее

Чтобы не задерживать запуск концерта, рекомендуем готовить билеты заранее. Не упустите шанс стать частью этого великолепного музыкального события!