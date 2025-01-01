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Uma2Rman. Summer Sound x билайн
Билеты от 4000₽
Киноафиша Uma2Rman. Summer Sound x билайн

Uma2Rman. Summer Sound x билайн

16+
Возраст 16+
Билеты от 4000₽

О концерте/спектакле

Концерт Uma2rman: 21 год на сцене!

Группа Uma2rman отмечает свой 21-й день рождения с совершенно новой программой, которая обещает стать настоящим музыкальным событием! Если вам когда-либо казалось, что встреча с любимыми исполнителями невозможна, то сейчас самое время изменить мнение. Ловите даты их выступлений и готовьтесь к незабываемым эмоциям!

Почему стоит посетить концерт?

Лучше Uma2rman в плейлисте может быть только их концерт! Группа создаст атмосферу лета и сыграет свои самые известные треки так, что вам захочется делиться впечатлениями с друзьями.

VIP-услуги для истинных ценителей

Для тех, кто ценит комфорт, предусмотрены специальные предложения:

  • Билайн VIP Lounge: отдельный VIP-вход и рассадка в VIP-зоне. Здесь вы получите доступ к отдельному бару с расширенной картой напитков, обслуживание официантами и отдельные уборные. Вы сможете насладиться лучшим видом на сцену.
  • ВИП трибуна Афиша в Т-Банке: отдельный вход и размещение на обособленной VIP-трибуне без посадочных мест. Превосходный вид на сцену и оптимальное соотношение цена-качество.

Общие зоны для активных зрителей

  • Танцевальный партер: входной билет на концерт дает возможность находиться в общей зоне танцевального партера.
  • Фан-зона: входной билет на концерт позволяет быть в зоне, ближайшей к сцене, где вы сможете почувствовать энергетику выступления.

Подготовьтесь заранее

Чтобы не задерживать запуск концерта, рекомендуем готовить билеты заранее. Не упустите шанс стать частью этого великолепного музыкального события!

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Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Дизайн завод Москва, Б.Новодмитровская, 36
19:30 от 4000 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 июля
Двор Гостинки Санкт-Петербург, Невский просп., 35, Большой Гостиный Двор
19:30 от 2700 ₽

В ближайшие дни

Золотые хиты 80–90
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Золотые хиты 80–90
3 января в 19:00 Останкино
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Живая музыка
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16 августа в 14:00 Северный речной вокзал
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25 сентября в 21:30 Standup Café
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