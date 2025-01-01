Меню
Улыбнись, Россия!
Билеты от 500₽
Улыбнись, Россия!

Улыбнись, Россия!

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Премьера концертной программы Игоря Демарина

Концертная программа Улыбнись, Россия!, созданная композитором Игорем Демариным на стихи известного поэта Михаила Танича, готовится к своему дебюту на сцене Фольклорного Центра Москва.

Идея программы

Игорь Демарин считает, что звуки народных инструментов, таких как балалайки, баяны, домры и гусли, обладают уникальным характером. Он поделился: Несколько лет назад у меня возникла идея сделать программу с оркестром народных инструментов. Как-то находясь за кулисами одной из московских концертных площадок, я услышал прекрасное звучание оркестра народных инструментов и задумался о программе, которая могла бы соответствовать этому звучанию.

Репертуар

В программе собраны песни, которые Демарин сам написал на стихи Танича. Зрители услышат такие произведения, как Витька, отражающая ностальгию по юношеским годам, Деревеньки окрестные, посвященная тяжелым послевоенным временам, и Зона оцепления, рассказывающая о непростой жизни гулаговских времен. Также в концерте будет затронута история трагедии последнего русского царя в композиции Дом Ипатьева.

Оркестр

Концерт прозвучит в сопровождении русского оркестра популярной музыки Мастера России, под руководством заслуженного артиста России Валерия Петрова.

Не упустите возможность насладиться уникальным музыкальным событием, которое сочетает в себе народные традиции и современный взгляд на музыку!

Купить билет на концерт Улыбнись, Россия!

Октябрь
22 октября среда
19:00
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
от 500 ₽

