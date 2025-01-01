Премьера концертной программы Игоря Демарина

Концертная программа Улыбнись, Россия! , созданная композитором Игорем Демариным на стихи известного поэта Михаила Танича, готовится к своему дебюту на сцене Фольклорного Центра Москва .

Идея программы

Игорь Демарин считает, что звуки народных инструментов, таких как балалайки, баяны, домры и гусли, обладают уникальным характером. Он поделился: Несколько лет назад у меня возникла идея сделать программу с оркестром народных инструментов. Как-то находясь за кулисами одной из московских концертных площадок, я услышал прекрасное звучание оркестра народных инструментов и задумался о программе, которая могла бы соответствовать этому звучанию.

Репертуар

В программе собраны песни, которые Демарин сам написал на стихи Танича. Зрители услышат такие произведения, как Витька , отражающая ностальгию по юношеским годам, Деревеньки окрестные , посвященная тяжелым послевоенным временам, и Зона оцепления , рассказывающая о непростой жизни гулаговских времен. Также в концерте будет затронута история трагедии последнего русского царя в композиции Дом Ипатьева .

Оркестр

Концерт прозвучит в сопровождении русского оркестра популярной музыки Мастера России , под руководством заслуженного артиста России Валерия Петрова.

Не упустите возможность насладиться уникальным музыкальным событием, которое сочетает в себе народные традиции и современный взгляд на музыку!