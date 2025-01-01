Спектакль Улыбнись нам, Господи

Путешествие к детям: спектакль Римаса Туминаса

В основе сюжета — путешествие трёх немолодых евреев из литовского местечка Мишкине в столичный город Вильно с целью узнать о судьбе сына одного из них. Однако это лишь фон для глубокой философской истории. Один из героев, Шмуле-Сендер Лазарек, говорит: «Куда бы мы ни поехали, куда бы ни шли, мы едем и идем к нашим детям. А они идут и едут в противоположную от нас сторону все дальше и дальше… И никогда мы с ними не встретимся…»

Вечная тема разобщенности

Римас Туминас отмечает, что это вечная тема. «Понятно, что не существует обетованной земли, но есть нечто святое для каждого, есть сотворённый мир, есть жизнь, к которой все стремятся. Мы все стали космополитами, едем куда-то, не понимая иногда, куда и зачем, — но знаем, что ехать надо. Каждый раз, собираясь в путь, даже недальний, мы верим, что увидим в финале что-то лучшее. Дорога очищает нас. «Улыбнись нам, Господи» — это путешествие в поисках радости. Повозка будет общая, для всех нас».

Очищающая сила пути

Эта мысль о том, что путешествие — это не только физическое перемещение, но и духовный путь, проходит через весь спектакль. Герои, отправляясь в дорогу, сталкиваются с собственными воспоминаниями, переживаниями и надеждами, что делает их путь поистине значимым. Режиссура Туминаса позволяет зрителю глубже понять внутренний мир героев, их стремление к связи с детьми и поиск смысла в жизни.