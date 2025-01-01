Меню
Ульяновский стендап
Билеты от 400₽
Киноафиша Ульяновский стендап

Ульяновский стендап

18+
Возраст 18+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

Ульяновский стендап: смех и талант в Red Lion

Приглашаем вас на незабываемый стендап концерт в Red Lion! Это мероприятие обещает стать настоящим праздником юмора и артистизма. Не упустите возможность насладиться живым выступлением лучших комиков Ульяновска!

Участники

На сцене выступят яркие представляемые комики, которые уже успели завоевать симпатии зрителей своими остроумными шутками и проницательным взглядом на повседневные ситуации. Каждый из них подготовил эксклюзивный сет, полный неожиданных поворотов и живости.

Что взять с собой?

Приходите в удобной одежде и хорошем настроении! Также не забудьте взять с собой друзей, чтобы разделить позитивные эмоции и вместе погрузиться в мир стендапа.

Место проведения

Концерт пройдет в уютной атмосфере Red Lion — популярном клубе, который славится своим прекрасным обслуживанием и комфортной обстановкой. Это идеальное место для вечернего отдыха!

Билеты

Количество мест ограничено, поэтому рекомендуем купить билеты заранее. Их можно приобрести через официальные сайты или в кассе клуба.

Не пропустите шанс стать частью этого весёлого события! Улыбки и хорошее настроение гарантированы!

20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 августа
Red Lion Москва, Cадовая-Cамотечная, 13, стр. 1
20:00 от 400 ₽

