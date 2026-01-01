Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский». Дискохиты

Симфония ретро хитов от Ульяновского оркестра
Приглашаем на незабываемый концерт Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский» под управлением главного дирижера Эдуарда Дядюры. В программе — симфонические версии известных хитов 1980-90-х годов, которые перенесут вас в атмосферу ностальгии.
Забудьте о времени!
На концерте зрители смогут не только насладиться музыкой, но и в полной мере вспомнить лучшие моменты своей молодости. Приготовьтесь подпевать и танцевать под задорные ритмы любимых песен.
Кто на сцене?
В этом музыкальном шоу выступят талантливые солисты:
- Владимир Самарёв
- Ванесса Куранова
- Даня Леонтьева
- Ярослав Башаринов
- Дмитрий Чернов
Список хитов
В программе прозвучат:
- «Sunny» — Boney M
- «Gimme! Gimme! Gimme!» — ABBA
- «Bahama Mama» — Boney M
- «Amore no...» — Адриано Челентано
- «One way ticket» — Eruption
- Попурри — Modern Talking
- «The Best» — Тина Тернер
- «Ding-a-dong» — Teach-In
- «Susanna» — Адриано Челентано
- Попурри — Bee Gees
- «Hafanana»
- «Замыкая круг» — Рок-Ателье
- «Мадонна» — Александр Серов
- «Ищу тебя»
- «Листья желтые» — ВИА «Самоцветы»
- «Et si tu n’existais pas» — Жо Дассен
- «Трава у дома» — Земляне
- «Летящей походкой»
- «Всё, что в жизни есть у меня» — ВИА «Самоцветы»
Этот концерт — отличный способ провести время в компании друзей и насладиться чудесной музыкой из далекого прошлого.