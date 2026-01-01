Оповещения от Киноафиши
Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский». Дискохиты

12+
Продолжительность 90 минут
Возраст 12+

О концерте

Симфония ретро хитов от Ульяновского оркестра

Приглашаем на незабываемый концерт Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский» под управлением главного дирижера Эдуарда Дядюры. В программе — симфонические версии известных хитов 1980-90-х годов, которые перенесут вас в атмосферу ностальгии.

Забудьте о времени!

На концерте зрители смогут не только насладиться музыкой, но и в полной мере вспомнить лучшие моменты своей молодости. Приготовьтесь подпевать и танцевать под задорные ритмы любимых песен.

Кто на сцене?

В этом музыкальном шоу выступят талантливые солисты:

  • Владимир Самарёв
  • Ванесса Куранова
  • Даня Леонтьева
  • Ярослав Башаринов
  • Дмитрий Чернов

Список хитов

В программе прозвучат:

  • «Sunny» — Boney M
  • «Gimme! Gimme! Gimme!» — ABBA
  • «Bahama Mama» — Boney M
  • «Amore no...» — Адриано Челентано
  • «One way ticket» — Eruption
  • Попурри — Modern Talking
  • «The Best» — Тина Тернер
  • «Ding-a-dong» — Teach-In
  • «Susanna» — Адриано Челентано
  • Попурри — Bee Gees
  • «Hafanana»
  • «Замыкая круг» — Рок-Ателье
  • «Мадонна» — Александр Серов
  • «Ищу тебя»
  • «Листья желтые» — ВИА «Самоцветы»
  • «Et si tu n’existais pas» — Жо Дассен
  • «Трава у дома» — Земляне
  • «Летящей походкой»
  • «Всё, что в жизни есть у меня» — ВИА «Самоцветы»

Этот концерт — отличный способ провести время в компании друзей и насладиться чудесной музыкой из далекого прошлого.

