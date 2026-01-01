Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский». Дискохиты

Симфония ретро хитов от Ульяновского оркестра

Приглашаем на незабываемый концерт Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский» под управлением главного дирижера Эдуарда Дядюры. В программе — симфонические версии известных хитов 1980-90-х годов, которые перенесут вас в атмосферу ностальгии.

Забудьте о времени!

На концерте зрители смогут не только насладиться музыкой, но и в полной мере вспомнить лучшие моменты своей молодости. Приготовьтесь подпевать и танцевать под задорные ритмы любимых песен.

Кто на сцене?

В этом музыкальном шоу выступят талантливые солисты:

Владимир Самарёв

Ванесса Куранова

Даня Леонтьева

Ярослав Башаринов

Дмитрий Чернов

Список хитов

В программе прозвучат:

«Sunny» — Boney M

«Gimme! Gimme! Gimme!» — ABBA

«Bahama Mama» — Boney M

«Amore no...» — Адриано Челентано

«One way ticket» — Eruption

Попурри — Modern Talking

«The Best» — Тина Тернер

«Ding-a-dong» — Teach-In

«Susanna» — Адриано Челентано

Попурри — Bee Gees

«Hafanana»

«Замыкая круг» — Рок-Ателье

«Мадонна» — Александр Серов

«Ищу тебя»

«Листья желтые» — ВИА «Самоцветы»

«Et si tu n’existais pas» — Жо Дассен

«Трава у дома» — Земляне

«Летящей походкой»

«Всё, что в жизни есть у меня» — ВИА «Самоцветы»

Этот концерт — отличный способ провести время в компании друзей и насладиться чудесной музыкой из далекого прошлого.