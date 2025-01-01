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Ульяна Милошенко
Билеты от 4000₽
Киноафиша Ульяна Милошенко

Ульяна Милошенко

18+
Возраст 18+
Билеты от 4000₽

О концерте/спектакле

Концерт Ульяны Милошенко в баре Петтер

Приглашаем вас на уникальный концерт Ульяны Милошенко, который состоится в честь её дня рождения! Этот вечер обещает быть наполненным живой музыкой, мощной энергетикой и искренностью.

О артистке

Ульяна Милошенко — не только талантливая исполнительница, но и хедлайнер вечера. Она является музыкальным продюсером, автором песен и соавтором проекта «Petter Vinil Records». Каждая её композиция — это маленькая жизнь, основанная на реальных жизненных историях, что делает её музыку поистине уникальной.

Атмосфера концерта

Концерты Ульяны всегда проходят в особенной, камерной атмосфере, где зрители могут по-настоящему прочувствовать каждое слово и мелодию. Ее песни трогают за душу и создают неповторимое настроение.

Звездные гости

В этот вечер Ульяну придут поздравить звездные гости, которые споют с ней на одной сцене. Это станет дополнительным подарком для всех присутствующих!

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого душевного и праздничного события. Концерт Ульяны Милошенко — это не просто музыкальное представление, а настоящая встреча с искусством и эмоциями!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 ноября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
18:00 от 4000 ₽

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