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Улитка и кит
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Спектакль Улитка и кит

6+
Продолжительность 50 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Приключения в подводном мире по книге Джулии Дональдсон

Приглашаем вас на удивительный спектакль театра «Открытое Пространство», основанный на знаменитой книге Джулии Дональдсон «Улитка и Кит». Эта история о маленькой улитке, мечтающей увидеть мир, и добром Ките, который готов помочь ей в этом путешествии.

Уютный и красочный спектакль

Спектакль наполнен добротой и яркими красками. Он создан так, чтобы каждый зритель, независимо от возраста, почувствовал себя нужным и важным. Ласковое море покачает вас на своих волнах, вы увидите все краски подводного мира и его обитателей, заглянете в бездонные глубины космоса и узнаете что-то ценное друг о друге.

Продолжение путешествия

После окончания спектакля театр приглашает вас не расходиться и продлить ваше путешествие. Это отличный способ обсудить увиденное и поделиться впечатлениями. Не упустите возможность насладиться этим увлекательным приключением!

Режиссер
Екатерина Гороховская
В ролях
Регина Окунева
Иван Рябенко
Мария Павловская
Ксения Морозова
Янина Бушина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 сентября
Открытое пространство Санкт-Петербург, Моховая, 42, вход со двора
12:00 от 1200 ₽

Фотографии

Улитка и кит Улитка и кит Улитка и кит

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