Уличенная ласточка
Уличенная ласточка

Спектакль Уличенная ласточка

Постановка
Театр «Кот» 16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Уличенная ласточка» — психологический детектив о свободе

Иногда наша жизнь превращается в водоворот событий. Никто из героев не хотел, чтобы так произошло, но теперь им необходимо что-то с этим делать. «Уличенная ласточка» — это психологический детектив, который разворачивается в течение одного дня. Однако больше мы не можем сказать, чтобы не открыть завесу тайны.

Темы и вопросы

В этом спектакле поднимаются важные вопросы о свободе. Люди очень трепетно относятся к этому понятию. Свобода необходима каждому из нас в любом проявлении. Но, как утверждает Альбер Камю: «Что такое свобода? Может, мы заблуждаемся в этом понятии… Заблуждения радостны, истина страшна.»

Почему стоит посетить спектакль

«Уличенная ласточка» предлагает зрителям не только увлекательный сюжет, но и глубокую философскую рефлексию. Это шанс задуматься о своих собственных представлениях о свободе и истине. Если вы любите театральные произведения, которые заставляют думать и переживать, не пропустите этот спектакль!

Режиссер
Артур Марченко
В ролях
Юлия Воронцова
Анастасия Проскурякова
Юлия Шамарина
Дмитрий Орлов

Купить билет на спектакль

Расписание

Фотографии

Уличенная ласточка

