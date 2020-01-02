По одноименному роману Андрея Битова

Алексей Монахов, герой романа Андрея Битова и спектакля Сергея Аронина, — мальчик, счастливый и влюблённый. Он взлетает по ступенькам к её двери, врывается в жизнь, полную обещаний. Его любовь — простая, мальчишеская, трепетная.

Линия судьбы

Но впереди — сама жизнь. Линия судьбы пунктиром: юность, первая любовь, Новый год под кружение снега, случайная встреча в автобусе с ароматом знакомых духов. Потом — жёны, мужья, дети, заботы, перелистывание дней.

Поиски счастья

И всю жизнь — ожидание. Той самой двери, за которой прячется счастье. Во всех женщинах он ищет её. И в каждой не находит. Вечные попытки взлететь, бесконечные падения.

Монахов: летящий и падающий

Алексей Монахов — то летящий, то падающий. Его полёт любви оборачивается свободным падением в жизнь.

Этот спектакль — история об ожидании, утрате и поиске себя в бесконечном движении к мечте, которая всегда кажется на расстоянии одного взмаха крыльев.