Спектакль Улетающий Монахов

Алексей Монахов — герой романа Андрея Битова и спектакля Сергея Аронина. Это образ счастливого влюблённого мальчика, который стремится попасть за дверь своей любви. Его история — такая же, как у миллионов, наполненная юными мечтами и обыденностью. Она прекрасна, банальна и в то же время так близка каждому.
Далее начинается жизнь. Пронзительная линия судьбы, пересекающая дни, как страницы в книге: юные влюблённые, скамейка в парке, кружение снега и Новый год. Случайные встречи в автобусах, запах её духов, жены, мужья, дети и командировки становятся частью его жизни.
Жизнь проходит в бесконечном ожидании открытия той самой двери. В каждой женщине Алексей ищет тот образ, который навсегда останется с ним, однако в каждой — его не удаётся обрести. Это — встречи, расставания, блуждания по кругу в поисках любви.
Счастливый полёт в любовь превращается в падение. Взлетающий Монахов, улетающий Монахов... Падающий Монахов.
Режиссёр: Сергей Аронин
Художник: Екатерина Ряховская
Художник по свету: Алексей Попов
Спектакль представляет собой тонкое отражение человеческих эмоций и взаимодействий — от чистоты первой любви до сложностей взрослой жизни. Не упустите возможность стать частью этой трогательной истории.