Улетающий Монахов
Билеты от 2400₽
Киноафиша Улетающий Монахов

Спектакль Улетающий Монахов

Постановка
МТЮЗ 16+
Режиссер Сергей Аронин
Продолжительность 140 минут
Возраст 16+
Билеты от 2400₽

О спектакле

Спектакль по роману Андрея Битова в МТЮЗе

Алексей Монахов — герой романа Андрея Битова и спектакля Сергея Аронина. Это образ счастливого влюблённого мальчика, который стремится попасть за дверь своей любви. Его история — такая же, как у миллионов, наполненная юными мечтами и обыденностью. Она прекрасна, банальна и в то же время так близка каждому.

Далее начинается жизнь. Пронзительная линия судьбы, пересекающая дни, как страницы в книге: юные влюблённые, скамейка в парке, кружение снега и Новый год. Случайные встречи в автобусах, запах её духов, жены, мужья, дети и командировки становятся частью его жизни.

Жизнь проходит в бесконечном ожидании открытия той самой двери. В каждой женщине Алексей ищет тот образ, который навсегда останется с ним, однако в каждой — его не удаётся обрести. Это — встречи, расставания, блуждания по кругу в поисках любви.

Счастливый полёт в любовь превращается в падение. Взлетающий Монахов, улетающий Монахов... Падающий Монахов.

Сценическая версия

Режиссёр: Сергей Аронин
Художник: Екатерина Ряховская
Художник по свету: Алексей Попов

Действующие лица и исполнители:

  • Алексей Монахов: Сергей Аронин
  • Мама: Заслуженная артистка РФ Оксана Лагутина
  • Автор: Илья Смирнов
  • Девочка (Ася): Арина Борисова, Марина Гусинская
  • Бабка: Сергей Погосян, Заслуженный артист России Александр Тараньжин
  • Подруга: Ольга Гапоненко
  • Парень: Илья Смирнов
  • Агнесса (та же Ася): Алёна Стебунова
  • Отец: Сергей Погосян, Заслуженный артист России Александр Тараньжин
  • Наташа: Арина Борисова, Марина Гусинская
  • Лёнечка: Илья Смирнов
  • Жена (Вторая жена): Алёна Стебунова
  • Мужик: Сергей Погосян, Заслуженный артист России Александр Тараньжин

Спектакль представляет собой тонкое отражение человеческих эмоций и взаимодействий — от чистоты первой любви до сложностей взрослой жизни. Не упустите возможность стать частью этой трогательной истории.

 

Январь
18 января воскресенье
19:00
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
от 2400 ₽

Фотографии

