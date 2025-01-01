Спектакль Улетающий Монахов

Спектакль по роману Андрея Битова в МТЮЗе

Алексей Монахов — герой романа Андрея Битова и спектакля Сергея Аронина. Это образ счастливого влюблённого мальчика, который стремится попасть за дверь своей любви. Его история — такая же, как у миллионов, наполненная юными мечтами и обыденностью. Она прекрасна, банальна и в то же время так близка каждому.

Далее начинается жизнь. Пронзительная линия судьбы, пересекающая дни, как страницы в книге: юные влюблённые, скамейка в парке, кружение снега и Новый год. Случайные встречи в автобусах, запах её духов, жены, мужья, дети и командировки становятся частью его жизни.

Жизнь проходит в бесконечном ожидании открытия той самой двери. В каждой женщине Алексей ищет тот образ, который навсегда останется с ним, однако в каждой — его не удаётся обрести. Это — встречи, расставания, блуждания по кругу в поисках любви.

Счастливый полёт в любовь превращается в падение. Взлетающий Монахов, улетающий Монахов... Падающий Монахов.

Сценическая версия

Режиссёр: Сергей Аронин

Художник: Екатерина Ряховская

Художник по свету: Алексей Попов

Действующие лица и исполнители:

Алексей Монахов: Сергей Аронин

Мама: Заслуженная артистка РФ Оксана Лагутина

Илья Смирнов Девочка (Ася): Арина Борисова, Марина Гусинская

Бабка: Сергей Погосян, Заслуженный артист России Александр Тараньжин

Подруга: Ольга Гапоненко

Парень: Илья Смирнов

Отец: Сергей Погосян, Заслуженный артист России Александр Тараньжин

Наташа: Арина Борисова, Марина Гусинская

Лёнечка: Илья Смирнов

Жена (Вторая жена): Алёна Стебунова

Мужик: Сергей Погосян, Заслуженный артист России Александр Тараньжин

Спектакль представляет собой тонкое отражение человеческих эмоций и взаимодействий — от чистоты первой любви до сложностей взрослой жизни. Не упустите возможность стать частью этой трогательной истории.