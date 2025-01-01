Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Ukulele Ladies
Билеты от 1000₽
Киноафиша Ukulele Ladies

Ukulele Ladies

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Ukulele Ladies: Теплый ламповый проект

Добро пожаловать на уникальный концерт трио Ukulele Ladies! Этот теплый и атмосферный проект, состоящий из трех талантливых девушек, подарит вам незабываемый вечер, наполненный музыкой и историями.

Музыка из прошлого

В программе звучат песни, которые были популярны в 20-60-е годы прошлого века. Эти мелодии, давно незаслуженно забытые, вновь оживают в интерпретации Ukulele Ladies. В сопровождении укулеле — тенора, концерта и баса — вы сможете насладиться женским вокалом, который добавляет особое очарование.

Интересные факты

Каждая песня сопровождается ненавязчивыми историями о ее создании и значении. Это не просто концерт, а настоящее путешествие в музыкальное прошлое, которое позволит вам увидеть известные композиции под новым углом.

Гарантия хорошего настроения

Не упустите возможность зарядиться позитивом и насладиться живой музыкой. Ukulele Ladies обещают создать атмосферу, в которой хорошее настроение просто гарантировано!

Приходите и погрузитесь в мир мелодий и историй, которые будут радовать вас и согревать душу!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
17:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Илья Резник. Вернисаж
6+
Эстрада
Илья Резник. Вернисаж
5 октября в 18:00 Live Арена
Билеты
Rockin' Cellos. Хиты русского рока для 10 виолончелей
6+
Рок Живая музыка
Rockin' Cellos. Хиты русского рока для 10 виолончелей
11 ноября в 19:00 Дом музыки
от 1000 ₽
Ах Астахова и струнный оркестр. Большой летний концерт
12+
Литература Живая музыка
Ах Астахова и струнный оркестр. Большой летний концерт
7 августа в 20:00 Зеленый театр ВДНХ
от 1800 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше