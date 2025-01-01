Спектакль Укрощение строптивой

Знаменитая пьеса Шекспира на сцене Лакского музыкально-драматического театра им. Капиева

«Укрощение строптивой» — одна из самых знаменитых и остроумных пьес Уильяма Шекспира. В центре сюжета — дворянин Баптиста, у которого есть две дочери на выданье: старшая Катарина, известная своим строптивым характером, и младшая Бьянка, милая и приветливая.

Сюжет

Старшая Катарина распугивает женихов своим непокорным нравом, а младшая Бьянка не может выйти замуж, пока не обвенчается её старшая сестра. В результате целой серии недоразумений и искрометных перебранок хитроумный Петручио «приручает» неприступную Катарину, и она становится его преданной супругой.

Персонажи

В спектакле ярко противопоставлены друг другу две сестры. Катарина, несмотря на свою строптивость, с каждым актом преображается, становясь воплощением кротости и женского обаяния. В то время как её младшая сестра Бьянка, скрывающая душевную черствость и расчетливость под личиной напускной кротости, выбирает из поклонников самого податливого и после свадьбы показывает свой истинный характер. В итоге обычно милая Бьянка превращается в сварливую капризницу, что подчеркивает умение Шекспира исследовать тонкие грани человеческой натуры.

Зачем посмотреть?

Эта пьеса предлагает зрителям не только остроумные диалоги и забавные ситуации, но и глубокую психологическую игру, раскрывающую изменения персонажей. Она остается актуальной и увлекательной, вызывая интерес у театральной публики разных поколений.

Не упустите возможность насладиться этой классической историей о любви, борьбе и преобразовании!